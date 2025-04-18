Москва, 18 апреля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток на сумму 1 млрд 185 млн рублей, продлили арест на три месяца. Решение 18 апреля вынес Московский городской суд.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство следователя и также продлил содержание под стражей фигурантам дела о взятках Сергею Бородину и Александру Фомину.

Как передавало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и заключили под стражу по решению суда. 26 апреля он был уволен с поста заместителя министра обороны.

Также силовики задержали Бородина, курировавшего вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Фомин, являвшийся соучредителем компании-подрядчика оборонного ведомства «Олимпситистрой», был арестован 25 апреля.

По версии следствия, Иванов получил взятку при организации подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Бородин и Фомин находились с Ивановым в преступном сговоре. Иванов распределял полученные преступным путем деньги по счетам членов семьи и знакомых. Имущество и активы семьи бывшего чиновника, на которые наложены обеспечительные меры, оцениваются более чем в 2,5 млрд рублей.

В ноябре 2024 года Следственный комитет РФ выдвинул Иванову обвинение в организации двух случаев растраты и отмывании денег банка «Интеркоммерц». В результате махинаций из банка было выведено более 3,9 млрд рублей. Также бывшему заместителю министра обороны вменили растрату более 205 млн рублей при осуществлении сделок с паромами для Керченской переправы.