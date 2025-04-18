Пекин, 18 апреля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Китай не поставляет России вооружение. Об этом 18 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Китай никогда не поставлял летальное вооружение ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения… Китай решительно выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций», — приводит его слова RTHK.

В ведомстве также подчеркнули, что Пекин по-прежнему выступает за мирное урегулирование вооруженного конфликта на территории Украины.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Китай отправляет России порох и артиллерию. Он также сослался на данные службы безопасности Украины (СБУ) и разведки, но не привел никаких подробностей.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября 2024 года МИД КНР также опроверг обвинения США в адрес двух китайских компаний в помощи России в вопросах разработки беспилотников. Пекин призвал Вашингтон прекратить использовать украинский конфликт для очернения и давления на Китай, а также вводить «без разбора» незаконные санкции.

В сентябре того же года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления о якобы поставках оружия России другими государствами не имеют под собой никаких оснований. Он добавил, что у российских вооруженных сил есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения спецоперации.