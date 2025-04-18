Москва, 18 апреля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. В Москве полиция задержала 13-летнего подростка, который поджег дверь опорного пункта полиции по указке мошенников. Об этом 18 апреля сообщили правоохранительные органы.

Днем 18 апреля школьник подошел к зданию отделения полиции №48 по Рязанскому району и разбил о дверь бутылку с горючей смесью. Правоохранители сразу заметили возгорание и оперативно потушили огонь до приезда пожарных.

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