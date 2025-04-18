Москва, 18 апреля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. В Сбере стал доступен сервис, который ускоряет оформление договора о строительстве индивидуального жилого дома (ИЖС). Об этом было объявлено в ходе конференции по жилой недвижимости «Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности».

Пресс-служба «Сбера» Эскроу-счёт на строительство частного дома теперь доступен онлайн в «Сбере»

Открыть счёт эскроу можно дистанционно. Подрядчик подписывает договор в интернет-банке для юрлиц «СберБизнес». После этот документ появляется в приложении «СберБанк Онлайн» у заказчика строительства дома — физического лица. Договор можно найти в поисковой строке по слову «эскроу» и подписать в один клик.

«Наш новый цифровой сервис сокращает время заключения сделки в индивидуальном жилищном строительстве с нескольких дней до нескольких минут. И подрядчик, и покупатель дома могут подписать договор счёта эскроу дистанционно — «Сбер» первым на рынке предложил такой сервис клиентам по ИЖС», — сказал директор департамента торгового финансирования Сбербанка Игорь Лысенко.

Он пояснил, что застройщики получили возможность существенно сократить операционные издержки и повысить доверие клиентов. Так, для покупателей онлайн-подписание обеспечивает максимальную прозрачность и защиту инвестиций.

«Сбер» предложил новую услугу после того, как 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон № 186-ФЗ, который регулирует сделки по договорам строительного подряда. Подрядчик может использовать специальный банковский счёт эскроу, где будут храниться средства покупателя дома.

Эскроу-счет используется как инструмент расчетов при кредитовании подрядчика и льготном ипотечном кредитовании заказчика. Подрядчик получает деньги только после того, как построит дом, а клиент оформит право собственности на него. Такая система уже несколько лет действует для строительства многоквартирных домов, что позволяет защитить граждан от недобросовестных исполнителей и искоренить проблему обманутых дольщиков.

В банке ожидают, что новый сервис увеличит количество открываемых счетов эскроу на ИЖС. По данным Минстроя РФ, в 2024 году введено в эксплуатацию 62 млн квадратных метров индивидуальных домов — это на 5% больше, чем в 2023-м (59 млн кв. м). В «Сбере» по направлению ИЖС сейчас открыто 4,5 тыс. счетов эскроу физлиц на общую сумму 30 млрд рублей.