Москва, 18 апреля, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Срок действия 30-дневного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры между РФ и Украиной истек, но президент РФ Владимир Путин пока не давал каких-либо указаний по этому поводу.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Месяц, действительно, истек, но в настоящий момент никаких иных указаний Верховного главнокомандующего, президента Путина, не было», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что Россия придерживалась моратория в течение всего его срока действия, в отличие от Украины. При этом он назвал введение ограничений на удары по энергообъектам некоторым прогрессом в урегулировании конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о введении 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики меду РФ и Украиной. Российские военные оперативно выполнили приказ, в том числе обезвредили семь своих беспилотников, которые направлялись для атак по энергообъектам в Николаевской области.

Однако, несмотря на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о присоединении к договоренности, уже в ночь на 19 марта украинские силы атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. После этого они продолжили наносить систематические удары по российской энергетической инфраструктуре.

По данным на 15 апреля, ВСУ около 100 раз нарушили условия моратория. Атаки на энергообъекты России осуществляются почти ежедневно.

За последние сутки украинские формирования нанесли четыре удара по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях. Они атаковали высоковольтные линии электропередачи, комплектную трансформаторную подстанцию и распределительный надземный газопровод.

17 апреля прошли закрытие консультации Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, на которых обсудили итоги моратория на приостановку ударов по энергообъектам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя после них сообщил, что российская сторона спросила у западных сторонников Украины, готовы ли они оказать давление на Зеленского, чтобы он соблюдал договоренности, но ответа не было.