Вологда, 18 апреля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. В Вологодской области закрылось 220 алкогольных магазинов. Об это 18 апреля заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Обсудили промежуточные результаты действия закона, вступившего в силу 1 марта, оценили эффективность принятых мер… Глобальная цель — кратное сокращение алкоголя на рынке», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Отмечается, что закрылось 144 федеральных и 76 региональных алкомаркетов из 610. Также в области действует ограничение продажи алкоголя двумя часами по будням — с 12:00 до 14:00.

По словам Филимонова, главной целью является не закрытие торговых точек, а их перепрофилирование через создание новых точек общепита, повышение качества сферы услуг, в том числе и для развития туристической привлекательности региона.

Как передавало ИА Регнум, с момента введения дополнительных ограничений в Вологодской области продажи алкоголя в регионе за неделю упали на треть. 26 марта глава региона отметил, что будет проведена проверка эффективности этих мер, после чего последует ужесточение или послабление ограничений.

16 апреля глава Городецкого муниципального округа Нижегородской области Александр Мудров заявил, что выступает за полный запрет продажи алкоголя на вверенной ему территории. Он заявил, что большинство происшествий и преступлений в округе совершается людьми в алкогольном опьянении и это следует прекратить.

При этом ранее в области приступили к обсуждению законопроекта об ограничениях торговли спиртным в области. Предлагалось продавать алкогольные напитки по субботам с 10:00 до 16:00, а в будние дни с 14:00 до 20:00.