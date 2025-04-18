Москва, 18 апреля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Российский актер дубляжа Рудольф Панков ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Кинопоиска».

кадр из видео «Легенды дубляжа"/Youtube

«Умер Рудольф Панков — легендарный актер дубляжа. Ему было 87 лет», — сказано в сообщении.

Telegram-канал SHOT написал, что причиной смерти актера стали последствия нескольких инсультов, осложненные деменцией. Он умер в больнице в подмосковном городе Видное, где, по данным издания, проходил длительное лечение.

За время работы актером дубляжа он озвучивал персонажей актеров Жан-Поля Бельмондо и Адриано Челентано.

Самыми известными его работами стали голос Одина в фильме «Тор: Рагнарек», голос Артура Уизли в серии фильмов о «Гарри Поттера», голос агента Кея из «Людей в черном» и Магнето в «Людях Икс».