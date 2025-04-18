Москва, 18 апреля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии не пьет, не курит и начал много читать. Об этом рассказал знакомый семьи артиста.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актер Михаил Ефремов

«Смотрит телевизор, фильмы пересматривает значимые, что пропущены. Сам пишет. Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы — читает, идет живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит», — приводит его слова KP.RU.

По его словам, Ефремов привык читать бумажные книги, но иногда использует и электронные носители.

Как отмечает издание, Ефремов живет в шестикомнатной квартире в Москве вместе со своей супругой звукорежиссером Софьей Кругликовой. У него там есть рабочий кабинет, в котором недавно сделали ремонт — провели звукоизоляцию.

По данным издания, Кругликова опекает супруга после того, как он вышел из колонии — тщательно следит за тем, чтобы артист проходил обследования и принимал назначенное лечение.

Как передавало ИА Регнум, решение об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова было принято 24 марта. Он пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

9 апреля Ефремов покинул исправительную колонию в Белгородской области и отбыл по месту регистрации. Вскоре он прибыл в свою московскую квартиру. Около дома актёра собралось множество журналистов с камерами и микрофонами. Ефремов поблагодарил всех за оказанную поддержку и в очередной раз выразил соболезнования по поводу смерти курьера Сергея Захарова, произошедшей по его вине.

10 апреля Ефремов заявил, что не планирует восстанавливать своё водительское удостоверение.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко в беседе с ИА Регнум рассказал, что артиста, у которого обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких, займётся восстановлением здоровья, а затем вернётся к работе, по которой сильно скучал. Он также подтвердил, что Ефремову уже поступило много творческих предложений.

Ефремов был признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывал наказание в колонии № 4 в Белгородской области.