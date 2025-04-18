Канск, Красноярский край, 18 апреля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Центральный районный суд Красноярска отправил под арест отца троих детей, которых зарубила топором мать в Канске Красноярского края, по делу об истязаниях четвертого ребенка. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 16 июня 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.

Во время заседания суда фигурант частично признал вину в совершенном преступлении.

Следствие полагает, что мужчина с лета 2018 года до апреля 2025 года регулярно избивал своего сына, которому на момент задержания отца исполнилось семь лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 апреля 29-летняя женщина убила своих малолетних детей в то время, как ее муж находился на работе. Еще один ребенок семи лет в момент трагедии был в школе, а когда вернулся домой, то вместе с матерью отправился к своим бабушке и дедушке, чтобы рассказать о случившемся.

Против матери возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних детей с особой жестокостью. Во время судебного заседания она признала вину в совершенном преступлении, ее арестовали на два месяца.

Также ей назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, в ходе которой у нее обнаружили шизофрению. В 2019 году она также находилась на лечении в психоневрологическом диспансере и с тех пор состоит на учете.

Позже отца детей задержали по подозрению в истязании четвертого ребенка, семилетнего сына. Следствие установило, что в возрасте трех лет мальчик сломал нос, также он неоднократно появлялся в школе со ссадинами и гематомами.

Также по делу о халатности в рамках расследования убийства задержали старшего инспектора по делам несовершеннолетних. Следователи считают, что она, владея информацией о неоднократных случаях насилия по отношению к ребенку со стороны отца, не сообщила об этом уполномоченным органам, ограничившись беседой с отцом и однократным посещением дома семьи. В связи с этим меры по ограничению родителей в правах на детей не предпринимались.