Москва, 18 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Россия вернула Украине 909 тел погибших военных в ходе обмена. Об этом 18 апреля сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Тела были переданы из моргов на территории России, а также с кураховского, покровского, бахмутского, угледарского, луганского, запорожского, сумского и харьковского направлений, сообщил РБК.

В Россию вернули тело 41 погибшего военного. Правоохранительные органы вместе с экспертами МВД будут проводить идентификацию погибших.

В предыдущий раз обмен телами погибших Россия и Украина провели 28 марта. Украинской стороне передали 909 тел, России вернули 43 погибших.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона несет большие потери в ходе спецоперации. С начала 2025 года ВСУ потеряли 138 545 военных. Кроме того, большие потери ВСУ фиксируются на курском направлении. С момента нападения вооруженных формирований Украины на Курскую область ВСУ потеряли 75 005 военных.