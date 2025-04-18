Москва, 18 апреля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Группа «Черкизово» начала продажи нового продукта — ветчины для тостов «Черкизово Премиум». Как отметили в компании, новинка удовлетворит растущий потребительский спрос на продукцию в нарезке.

Группа «Черкизово»

Выпуск ветчины для тостов «Черкизово Премиум» начался в апреле на ООО «Пит-Продукт» — одном из предприятий группы «Черкизово» в Ленинградской области. Ветчина производится из мяса с собственных ферм компании.

Сейчас доля «Черкизово» на российском рынке ветчины составляет порядка 30%.

«Группа «Черкизово» производит очень широкий ассортимент продукции мясопереработки — колбасы, ветчины, сосиски — и продолжает выводить на рынок новые наименования, чтобы удовлетворить самые разные вкусы и запросы наших потребителей. Мы рады предложить новый, вкусный и удобный продукт, который на слепых дегустациях показал лучший результат в сравнении с конкурентами», — заявила директор по маркетингу (департамент «Готовые блюда») группы «Черкизово» Ирина Ким.