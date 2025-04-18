Москва, 18 апреля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Украина четыре раза за сутки атаковала объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

В Белгородской области из-за атаки противника оборвались провода и в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ракитянском районе.

В Курской области после атаки украинского беспилотника из-за обрыва провода отключилась высоковольтная линия 110 кВ Сеймская — Клюква № 2.

В Брянской области беспилотник вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

В Воронежской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Россошанском районе, в селе Подгорное на улице Садовой повреждения получил распределительный надземный стальной газопровод ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

18 марта президент России Владимир Путин согласился с инициативой американского коллеги Дональда Трампа о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре между РФ и Украиной на 30 дней. Российские военные незамедлительно выполнили соответствующий приказ Верховного главнокомандующего, обезвредив семь своих беспилотников, направлявшихся для ударов по энергообъектам Николаевской области.

Несмотря на публичное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о поддержке моратория, уже в ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае. Они также продолжили систематические атаки на российскую энергосистему.

Только за 16 апреля ВСУ нанесли десять ударов по объектам энергетической инфраструктуры в семи регионах России. Были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.

Также директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия передает США все сведения о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны киевского режима.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин по истечении срока действия моратория на удары по энергообъектам Украины не давал новых указаний. Он подчеркнул, что РФ придерживалась его, в отличие от Украины.