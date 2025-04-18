Москва, 18 апреля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Подразделения российской армии уничтожили группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Диверсантов заметили бойцы войсковой группировки «Север» ВС РФ в ходе воздушной разведки. Группа противника находилась возле одного из населенных пунктов в Сумской области.

«После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженные вражеские цели были оперативно уничтожены огнем артиллерийских подразделений», — говорится в сообщении Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, общие потери ВСУ на курском направлении, по данным на 18 апреля, превысили 75 тыс. человек. Также российские бойцы уничтожили 410 танков, 334 БМП, 307 БТР, 2278 бронемашин, 619 орудий артиллерии, 57 пусковых установок РСЗОН и другую боевую технику противника.

18 апреля Минобороны РФ опубликовало видео с группой украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области. Ведомство отметило, что сдаются в том числе офицеры. Российские военнослужащие гарантируют жизнь и достойное обращение тем, кто добровольно сложит оружие.