Астрахань, 18 апреля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) первый раз с начала спецоперации предприняли попытку атаковать морской порт Оля в Астраханской области, чтобы нарушить цепочку поставок товаров из России в Иран и другие страны. Об этом 18 апреля написал Telegram-канал «Военные сводки».

Порт Оля

По данным канала, ВСУ запустили беспилотник PD-2 по направлению к порту. ВС РФ сбили дрон у его правого берега. Разрушений на земле и пострадавших нет. Обломки упали в реку Бахтемир.

Из порта Оля отправляют металлопрокат, зерно, оборудование и другие товары. Он расположен в дельте реки Волги в Лиманском районе Астраханской области. В этом году в порту открыли таможенное окно пропуска через государственную границу для приема контейнерных и генеральных грузов, масла и зерна.

Российские средства ПВО ночью 18 апреля перехватили и сбили 56 украинских беспилотников. 27 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, по 12 БПЛА — над Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Три беспилотника перехватили над Крымом, по одному — над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Ранее, 17 марта, ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Астраханскую область. Целями врага стали в том числе объекты топливно-энергетического комплекса. Силы ПВО штатно отразили атаку. Из-за падения обломков сбитого дрона на территории одного из объектов произошло возгорание. В результате атаки БПЛА пострадал один человек, он доставлен в больницу.