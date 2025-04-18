Курск, 18 апреля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении превысили 75 тыс. военных. Об этом 18 апреля заявила пресс-служба Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 75 005 военнослужащих», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Также отмечается, что ВС России уничтожили 410 танков ВСУ, 334 машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 бронированных машин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в частности 15 HIMARS и семь MLRS американского производства, а также 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин и 125 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

За последние сутки украинские формирования лишились более 225 военнослужащих, двух бронетранспортеров, бронированной машины, шести автомобилей, артиллерийского орудия и четырех минометов.

Как передавало ИА Регнум, за неделю украинские военные потеряли более 10 тыс. военных в зоне проведения специальной военной операции, при этом в плен сдались 64 человека. Кроме того, российские военные за прошедшие семь дней освободили четыре населенных пункта — Калиново, Валентиновку, Елизаветовку и Преображенку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

13 апреля глава ДНР Денис Пушилин отметил, что армия России продвинулась широким фронтом на константиновском направлении. На великоновоселовском направлении ВС РФ движутся в сторону населенного пункта Богатырь, также в течение недели военнослужащие группировки войск «Запад» освободили Катериновку на краснолиманском направлении, добавил он.