Путин обсудил с СБ борьбу с вовлечением молодежи в преступную деятельность
Ново-Огарево, Московская область, 18 апреля, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 апреля провел совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме противодействия вовлечению несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность.
«Думаю, что объяснять не нужно, насколько это важно. Это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», — заявил Путин, открывая совещание в режиме видеоконференции.
Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.
Как сообщало ИА Регнум, директор ФСБ Александр Бортников 8 апреля заявил, что с начала года в стране силовики предотвратили 47 террористических преступлений с участием молодых людей, в том числе подростков. За последние три года в России задержали более 2,5 тыс. молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористических структур.
ФСБ 13 апреля сообщила о предотвращении теракта с участием подростка в одной из школ в Донецка. Мальчик собирался привести в действие два самодельных взрывных устройства в здании школы. Школьник является сторонником движения «Колумбайн» (запрещенная в РФ террористическая организация).