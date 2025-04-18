Ново-Огарево, Московская область, 18 апреля, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 апреля провел совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме противодействия вовлечению несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Думаю, что объяснять не нужно, насколько это важно. Это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», — заявил Путин, открывая совещание в режиме видеоконференции.

Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960058" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Совещание с постоянными членами Совета безопасности

Как сообщало ИА Регнум, директор ФСБ Александр Бортников 8 апреля заявил, что с начала года в стране силовики предотвратили 47 террористических преступлений с участием молодых людей, в том числе подростков. За последние три года в России задержали более 2,5 тыс. молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористических структур.

ФСБ 13 апреля сообщила о предотвращении теракта с участием подростка в одной из школ в Донецка. Мальчик собирался привести в действие два самодельных взрывных устройства в здании школы. Школьник является сторонником движения «Колумбайн» (запрещенная в РФ террористическая организация).