Москва, 18 апреля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Российские военные утром 18 апреля нанесли удар по ключевым производственным площадкам по выпуску дронов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

Удар был нанесен с помощью беспилотников и высокоточного оружия большой дальности.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

Также Минобороны сообщило, что за минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне спецоперации самолет F-16, 45 управляемых авиационных бомб JDAM и 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Уничтожен 1618 дрон самолетного типа.

Беспилотники активно используются украинской армией для атак по мирным жителям. В последнее время подобные целенаправленные удары участились.

Как сообщало ИА Регнум, только за одну ночь территория Запорожской области подверглась атаке более 40 дронов украинской армии. В ДНР вечером 17 апреля в результате удара беспилотника погиб мальчик. В Шебекино дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по мирному жителю, который ехал на велосипеде. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением.