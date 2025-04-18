Астана, 18 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Астана обсуждает с Киевом атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом 18 апреля заявил МИД республики.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан поддерживает диалог с украинской стороной. Вопросы двустороннего взаимодействия решаются в установленном порядке с учетом развития ситуации», — рассказали в ведомстве «РИА Новости».

На данный момент по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется транспортировка нефти в обход поврежденной станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Ввод ее в эксплуатацию планируется осуществить до конца мая 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля беспилотники, начиненные взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, атаковали станцию «Кропоткинская». В результате инцидента произошло снижение прокачки топлива. Вице-премьер РФ Александр Новак допустил, что атака ВСУ на КТК могла стать ответной реакцией Киева на переговоры Москвы и Вашингтона, а также на итоги Мюнхенской конференции. По его словам, ремонт объекта займет немало времени из-за поврежденного западного энергооборудования.

Затем 19 марта ВСУ второй раз атаковали тремя дронами нефтебазу возле станицы Кавказской Краснодарского края, которая также является частью КТК. Нападение украинских формирований привело к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару.

26 марта первый замминистра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин сообщил, что Астана довела до Киева озабоченность первой атакой украинских дронов на КТК, произошедшей в феврале. Дипломат добавил, что по поводу второй атаки, произошедшей в марте, все еще ведется расследование.