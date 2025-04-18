Курск, 18 апреля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Через Корпорацию развития Курской области (КРКО) прошли десятки миллиардов бюджетных рублей, и уже есть первые данные о возможных хищениях через эту структуру. Об этом 18 апреля заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 млрд рублей», — написал он в Telegram-канале, отметив, что эти деньги выделили на возведение фортификационных сооружений, но были расхищены.

Хинштейн уточнил, что изначально КРКО создали как проектный офис, который должен был сопровождать работу инвесторов. Но чиновники превратили ее в супермонополию. Организация в том числе занималась строительством фельдшерско-акушерских пунктов и авиационной инфраструктуры.

С конца 2024 года было возбуждено более 10 уголовных дел, касающихся деятельности КРКО. Кроме того, в Иваново проводится расследование в отношении руководителей корпорации и ее подрядчиков, там выявили хищения при капремонте многоквартирных домов.

Врио губернатора также указал на то, что в рамках расследования деятельности корпорации были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов.

Как передавало ИА Регнум, Смирнова арестовали 16 апреля. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемого в том же преступлении Дедова взяли под стражу на следующий день.

Официальный представитель МВД Ирина Волк 16 апреля сообщила, что Смирнова и Дедова задержали в рамках расследования дела о хищении 1 млрд рублей из средств, которые были выделены на строительство фортификаций на границе с Украиной. По версии следствия, под их руководством деньги выводили с помощью КРКО.