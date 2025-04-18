Москва, 18 апреля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. В подмосковном футбольном клубе «Химки», где последние месяцы не платят зарплату, ввели внешнее управление. Об этом 18 апреля сообщил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Футбольный клуб «Химки»

«По согласованию с коллегами из РФС (Российский футбольный союз. — Прим. ред.) и комиссии по лицензированию будет введен определенный вид внешнего управления: ни один платеж футбольного клуба «Химки» не может быть совершен без согласования с лигой», — передал его слова Telegram-канал РПЛ.

Он поблагодарил членов правления лиги за их решение выдать аванс «Химкам» в счет будущих выплат от спонсорских контрактов РПЛ.

Алаев добавил, что скоро футболисты получат часть денег. Это будет первым шагом к эффективному урегулированию задолженности.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля футболисты «Химок» отказались проводить тренировку после отставки тренера. Отмечалось, что контракты с Франком Артигой, а также его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой были расторгнуты по соглашению сторон. Он возглавлял команду с июня 2024 года. Позже стало известно, что членам команды задерживают зарплату.