Симферополь, 18 апреля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Жительнице Крыма грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы за антироссийские высказывания в интернете. Об этом сообщили 18 апреля в региональном управлении ФСБ.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, 39-летняя жительница Симферополя в одном из украинских чатов опубликовала антироссийские высказывания.

«Женщина призывала искоренить русский язык вместе с русской нацией», — сообщили в ФСБ.

Сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму выявили противоправные действия. Текст был направлен на экспертизу, которая установила в нем признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, то есть в отношении русских.

Против крымчанки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Как сообщало ИА Регнум, в феврале сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя Севастополя, призывавшего в интернете к убийству русских. Мужчину задержали. В начале марта за аналогичные действия был задержан другой севастополец — мужчина 49 лет и 38-летняя жительница Ялты. Все трое призывали к расправе над русскими, пользуясь вымышленными именами.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что экстремистские течения, стремящиеся расколоть общество по национальному и религиозному признаку, являются одной из линий атак на страну. Он призвал ФСБ пресекать любые попытки разобщить и расколоть российское общество.