Москва, 18 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Глава Федерального фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал закрыть московский бар Na izi, в котором 15 апреля отметили 76-летие певицы Аллы Пугачёвой. Об этом сообщило издание «Абзац».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее сообщалось, что в одной из кальянных отпраздновали день рождения Пугачёвой. На мероприятии были замечены концертный директор артистки Елена Чупракова, бывшая домработница певицы Людмила Дороднова и другие ее знакомые.

«Мы обратили внимание на площадку и берем общественный контроль над теми, кто там находился. Пугачёва не иноагент, но ее позицию мы знаем», — заявил Бородин.

По его словам, поклонников артистки можно назвать «спящей ячейкой». Он сравнил их с «бомбой замедленного действия».

«Такое заведение надо закрыть. Мы инициируем сегодня проверку бара, вплоть до того, как они платят налоги», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) опубликовал фотографии с празднования дня рождения Пугачёвой. В этом году певица отметила его довольно скромно, учитывая то, какие торжества устраивала раньше.

Судя по снимкам, празднование проходило в ресторане. Роль фотографа выполнял Галкин. День рождения отметили в узком семейном кругу. Кроме мужа, на него пришли только дети супружеской пары Гарри и Лиза.

Пугачёва родилась 15 апреля 1949 года. Ей исполнилось 76 лет.

Как передавало ИА Регнум, Пугачёва с Галкиным покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они жили в Израиле, потом перебрались на Кипр. В декабре 2023 года юморист признал, что условия жизни у них поле бегства из РФ стали гораздо хуже. Однако позже певица заявила в видеообращении в соцсетях, что «нормальные люди» в Россию возвращаться не собираются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 апреля 2025 года заявила, что у Пугачёвой была народная любовь, но певица пренебрегла ею. При этом дипломат отказалась осуждать артистку, добавив, что ее личная история не повлияет на популярность песен, созданных различными музыкантами и поэтами.