Курск, 18 апреля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Группа более чем из десяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен армии России в Курской области. Видео 18 апреля опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям. В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что военные группировки «Север» из гуманитарных соображений гарантируют военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен, жизнь и достойное обращение согласно законам РФ и нормам международного права.

«ВСУ с каждым днем не хватает подготовленных военнослужащих, многие, кого отправляют в «мясные штурмы» на верную смерть, спасаются бегством с передовой или сдаются в плен российской армии, отказываясь участвовать в боевых действиях», — отметили в ведомстве.

Ранее, 14 марта, президент США Дональд Трамп объявил, что направил российскому лидеру Владимиру Путину просьбу полностью пощадить окруженные российскими войсками в Курской области формирования ВСУ. По словам главы Белого дома, «в очень плохом и уязвимом положении» находятся тысячи украинских военных.

Президент РФ, в свою очередь, заявил, что относится с пониманием к призыву Трампа руководствоваться в отношении украинских военнослужащих соображениями гуманитарного характера. Российский лидер пообещал, что если бойцы ВСУ сдадут оружие, им будет гарантирована жизнь.