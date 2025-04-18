Париж, 18 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. США в течение трех лет оказывают большую поддержку Украине, но нужно двигаться дальше, есть и другие вопросы, которые необходимо решать. Об этом 18 апреля заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Мы три года поддерживали Украину, потратили миллиарды долларов, но сейчас дошли до точки, когда нужно сосредоточиться на других задачах», — отметил он в беседе с журналистами во французском аэропорту Ле-Бурже.

Рубио также добавил, что администрация президента США Дональда Трампа проработала только 80 дней, но уже сделала больше для завершения конфликта на Украине, чем бывший американский лидер Джо Байден за три года.

Госсекретарь заявил, что США стараются добиться завершения конфликта, если это возможно. Если же не получится достичь мира, то США нужно будет двигаться дальше.

Как передавало ИА Регнум, в Париже 17 апреля прошли переговоры, посвященные урегулированию украинского кризиса. В них участвовали Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, президент Франции Эммануэль Макрон, советник британского премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, внешнеполитический советником канцлера ФРГ Йенс Плетнер и руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак. Елисейский дворец назвал прошедшие переговоры конструктивными.

Госдеп заявил, что участники переговоров в Париже с воодушевлением восприняли предложения о мирном урегулировании на Украине, которые представили США. В Вашингтоне отметили, что разрешение конфликта будет возможно, если все страны будут к этому стремиться.

После этого глава МИД РФ Сергей Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Американский политик рассказал о том, как прошли контакты с украинской стороной и рядом европейских стран в Париже. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 апреля отметил, что Европа своими действиями показывает стремление к продолжению конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом назвал ключевым условием для разрешения украинского кризиса прекращение любой иностранной военной помощи киевскому режиму. Это также нужно для предотвращения эскалации конфликта.