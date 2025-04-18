Санкт-Петербург, 18 апреля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Заявления американских официальных лиц о вероятности прекращения выступления США в роли посредника на переговорах по достижению мира на Украине не надо рассматривать как окончательное решение, однако это может говорить о том, что Штаты не контролируют ни европейских союзников, ни Украину. Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум.

AP/TASS/Julien de Rosa Госсекретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с европейскими и украинскими представителями в Париже сообщил, что Штаты прекратят попытки выступить посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки. Рубио отметил, что американский президент Дональд Трамп заинтересован в заключении мирного соглашения, но у него много других приоритетов и он готов двигаться дальше, если не появятся признаки прогресса.

«С одной стороны, как и многие заявления современной американской администрации, не надо рассматривать как окончательное решение или как окончательное предупреждение. Мы уже много раз видели, как за последние неполные три месяца делается одно заявление, потом прямо противоположное. Одни действия, потом следующее, отменяющее предыдущее, и так далее, и так далее»,— рассказал политолог.

Эксперт назвал заявления Рубио некой демонстрацией возможных намерений США в случае, если текущий тренд переговоров по Украине остановится. Он может остановиться по разным позициям, так как Украина никоим образом не участвует в тех договоренностях, которые были раньше, сообщил специалист.

«Пример тому — как бы заключенное перемирие по ударам по энергоресурсам, которое согласовали и месяц оно должно было продолжаться. Вчера 30 дней прошли. Все эти 30 дней Украина продолжала бить по энергоресурсам России, хотя Россия это перемирие выдерживала. Ну и где тут согласие? И где здесь демонстрация того, что Соединенные Штаты отвечают за те решения, которые вместе с ними принимаются? То есть никак не отвечают, и то, что они декларируют, потом не выполняются», — заявил Солонников.

Собеседник агентства считает, что такое отношение и такая позиция Украины могут и дальше продолжаться, так как нет никаких гарантий, что если Соединенные Штаты объявят о заключении какой-то договоренности, то, кроме России, эту договоренность кто-то будет выполнять. Высока вероятность, что если администрацией Соединенных Штатов будет объявлено о перемирии и они даже пообещают отсутствие поставок оружия Киеву, запрет на ввод войск НАТО на территорию Украины, то, как только Россия на это согласится, все обещания будут нарушены, уверен политолог.

«Соединенные Штаты не контролируют ни европейских союзников, ни Украину. Это причина, почему перемирие может сорваться. И заявление Рубио, оно именно об этом. Вот такая подвисшая метафора в воздухе. Но говорить о том, что полностью США навсегда выйдут из переговорного процесса — скорее всего нет. Потом будет сделано другое заявление, которое частично отменит это. Скажут, а вот теперь мы будем работать так-то и так-то, а вот теперь там будет то-то и то-то», — рассказал эксперт.

Специалист считает, что в случае, если США всё же выйдут из переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта, то давление с их стороны на Москву и Киев может увеличиться. Собеседник агентства отметил, что зависеть это будет от лоббистских групп, которые находятся в окружении Трампа.

«Вопрос куда больше, куда меньше. Это будут разные лоббистские группы вокруг Трампа добиваться того, что давайте больше давить на Москву, более жесткие санкции против Москвы. Кто-то будет говорить, нет, давайте с Москвой держать паузу, санкции введем не такие жесткие, нужно оставлять окно для переговоров, давайте больше давить на Киев. Трамп слушает разные группы своих советников, и в зависимости от того, кого он послушал последним, он озвучивает то или иное решение. Потом он его меняет. Поэтому однозначно утверждать, как он будет действовать сейчас, нельзя», — подытожил Солонников.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на слова Рубио, заявил, что России и США предстоит еще много обсуждений в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря, прогресс в переговорах с американской стороной связан с мораторием на удары по энергообъектам, который соблюдается российской стороной, чего нельзя сказать о киевском режиме.

18 марта президент РФ Владимир Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти законные интересы РФ в сфере безопасности.

Глава российского государства также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин отдал военным соответствующее распоряжение. Он подчеркнул, что для недопущения эскалации украинского конфликта нужно полностью прекратить поставки военной помощи Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако украинские военные в ночь на 19 марта нанесли удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. После этого Киев начал ежедневно атаковать энергообъекты России. Вооруженные силы Украины за сутки 17 апреля нанесли десять ударов по объектам энергетической инфраструктуры в семи регионах России. Под удары противника попали объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях. 16 апреля в течение суток украинские формирования осуществили шесть атак на объекты энергосистемы России — в Белгородской, Брянской, Херсонской и Курской областях.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия полностью соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, а также передала помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список критических объектов, которые атаковала Украина в период действия 30-дневного моратория.