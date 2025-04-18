Краснодар, 18 апреля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» и маркетплейс Ozon подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, и первым шагом в рамках партнерства будет переименование домашнего стадиона ФК в «Ozon Арена». Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба клуба.

ФК «Краснодар»

«С 1 мая 2025 года он будет называться «Ozon Арена». Логотип компании появится на игровой форме основной команды в новом сезоне РПЛ 2025/2026», — говорится в публикации.

Сотрудничество между футбольным клубом и маркетплейсом продлится до 2029 года. Они планируют ряд совместных проектов, в том числе социальных.

ФК «Краснодар»

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Краснодар» сообщил о покупке бразильского вингера Густаво Сантоса у греческого ФК «Ламия». Он будет играть в российской команде с 15 июня 2025 года до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» после 24 игр в сезоне 2024/2025 Российской премьер-лиги находится на первом месте, набрав 52 очка. Команда выиграла в 15 играх, проиграла в двух и семь раз сыграла вничью. 13 апреля южане уступили петербургскому «Зениту» со счетом 1:4 в гостевом матче.