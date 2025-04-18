Киев, 18 апреля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Появились кадры с рынка в Киеве, где продают украденное у мирных жителей Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Их опубликовал Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».

Telegram/Дневник Мракоборцев

«Трофеи из Курска» — обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны», — говорится в публикации от 15 апреля.

По словам автора, чаще всего торгуют иконами, медалями и старыми книгами, которые затем перепродаются коллекционерам из Европы. При этом отмечается, что «трофеями» должны называться предметы, снятые с поверженного врага.

«Они (ВСУ. — Прим. ред.) трофеями называют то, что украли и замородерили у мирняка», — подытожил автор.

15 марта спасенная из Суджи Валентина Глущенко рассказала в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой о том, как она выжила в оккупации. По ее словам, украинские военные ломали двери, заходили в жилища и полностью вычищали их, вплоть до трусов и лифчиков, но в основном им нужна была электроника. Также разграбили все магазины бытовой техники, магазины одежды и продуктовые.

30 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и мародерстве по факту преступлений, совершенных украинскими военными в отношении мирного населения Курской области. Жители рассказали следователям, как в августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района ВСУ размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома и грабили имущество курян.