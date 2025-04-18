Москва, 18 апреля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Бутырский суд Москвы 21 апреля огласит итоговое решение по уголовному делу Михаила Хачатуряна, посмертно обвиняемого в насилии над дочерьми. Об этом 18 апреля сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

Евгения Новоженина/РИА Новости Дочери Михаила Хачатуряна Крестина и Ангелина

«В понедельник в 12 часов будет итоговое решение по делу Михаила Хачатуряна», — приводит его слова ТАСС.

11 апреля прокуратура попросила Бутырский суд Москвы признать доказанной вину Хачатуряна и прекратить уголовное преследование по его делу в связи со смертью.

Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. По подозрению в убийстве арестовали трех его дочерей, самая младшая на момент преступления была несовершеннолетней.

В мае 2020 года следователи завершили дополнительное расследование. СК проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий Крестины и Ангелины Хачатурян и отказался переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону. Им вменялось убийство отца группой лиц по предварительному сговору.

Дело младшей из сестер выделили в отдельное производство, так как на момент предполагаемого совершения убийства ее признали невменяемой.

В мае 2022 года в отношении убитого дочерьми Хачатуряна завершили расследование уголовного дела о побоях и сексуальном насилии. СК ужесточил обвинение, добавив к нему распространение порнографического материала с участием дочерей.