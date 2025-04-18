Москва, 18 апреля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Общие потери Вооруженных сил Украины за неделю составили более 10 тыс. военных. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ в сводке.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли более 1,9 тыс. военных. В плен сдались 64 человека. Также на этом направлении ВС РФ уничтожили шесть танков, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая две HIMARS производства США, и другую военную технику.

По направлению, где работает группировка войск «Запад», противник потерял свыше 1,7 тыс. военнослужащих, два танка, 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО и другое вооружение.

Подразделения Южной группировки войск ликвидировали более 2,1 тыс. украинских военных, два танка, 27 боевых бронированных машин, включая четыре бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» ВСУ потеряли за неделю до 2,7 тыс. военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали более 1 тыс. военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

В зоне ответственности группировок войск «Днепр» ВСУ потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 56 автомобилей. Также была уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.

Был сбит украинский истребитель F-16, 45 управляемых авиационных бомб JDAM и 29 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также более 1,6 тыс. беспилотников.

Кроме того, армия России за прошедшие семь дней освободила четыре населенных пункта — Калиново, Валентиновка, Елизаветовка и Преображенка Донецкой Народной Республики.

13 апреля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ продвинулись широким фронтом на константиновском направлении. На великоновоселовском направлении российская армия продвигается в сторону населённого пункта Богатырь, отметил Пушилин. Также в течение недели военнослужащие группировки войск «Запад» освободили Катериновку на краснолиманском направлении, заключил глава ДНР.