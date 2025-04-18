Москва, 18 апреля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Пляжи в Анапском и Темрюкском районах не соответствуют санитарным нормам, и предстоящим летом их нельзя использовать для оздоровительного отдыха. Об этом 18 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний», — отметила она в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону.

При этом питьевая вода, продукты питания и воздух в этих районах соответствуют требованиям к качеству. Отдых там можно проводить, не используя пляжи и морскую воду, добавила Попова. Роспотребнадзор продолжит проводить необходимые исследования.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 апреля отметил, что решение об открытии пляжей в Анапе и в Темрюкском районе примут на основании выводов Роспотребнадзора. При этом он отметил, что в регионе есть не только пляжные виды отдыха. Проводятся экскурсии по винодельням, агротуризм, спортивные и гастрономические мероприятия. Он гарантировал, что гостям обеспечат безопасный отдых.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев 14 апреля доложил президенту России Владимиру Путину, что открытие туристического сезона в этому году в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, пройдет в обычном режиме. Правительство также выделит 1,092 млрд руб. на ликвидацию последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском заливе.

«Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули 15 декабря 2024 года во время шторма. Экипажи были спасены, но один человек погиб. Суда перевозили мазут, и часть нефтепродуктов попала в море. Более 32,5 тыс. добровольцев было привлечено к ликвидации последствий. Путин поблагодарил волонтеров за вклад в ликвидацию последствий крушения танкеров.

Танкер «Волгонефть-239» демонтировали и достали из воды. Продолжается работа по очистке акватории пляжей от мазута. «Волгонефть-212» пока остается в море. Над танкером возведут саркофаг.