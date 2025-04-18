Якутск, 18 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. В селе Тас-Юрях в Якутии состоялась церемония закладки первой сваи многофункционального культурного центра. Соглашение о финансировании его строительства было заключено «Роснефтью» и Республикой Саха в рамках IX Восточного экономического форума.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Якутии началось строительство культурного центра

Центр станет объектом общественной и культурной жизни посёлка. В здании площадью 1533 кв. м предусмотрен киноконцертный зал с эргономичными креслами и современным звуковым, световым и видеооборудованием. В центре также разместятся выставочный зал, библиотека, читальный зал, бильярдная, кабинеты для работы творческих и фольклорных секций, универсальный спортивный зал. Проект предусматривает также оснащение здания современными инженерными системами отопления, водоснабжения и вентиляции.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Якутии началось строительство культурного центра

«Роснефть» уделяет внимание поддержке образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов Якутии. В селе Чапаево Хангаласского района открыт новый корпус Малой академии наук с интернатом на 100 мест, который построила и оснастила «Роснефть». На базе Регионального технического колледжа в городе Мирном создан учебно-тренировочный центр «Фабрика процессов полного цикла нефти и газа» для практической подготовки специалистов нефтегазовой отрасли.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Якутии началось строительство культурного центра

В селе Тас-Юрях нефтяники создают комфортную среду для местных жителей — отремонтированы школьные кабинеты робототехники, 3D-моделирования, школьного пресс-центра.