Москва, 18 апреля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. В Москве бдительный таксист заметил странности в поведении пенсионерки, которая передала ему звенящий мешок в доставку. Мужчина понял, что женщина стала жертвой мошенников, и отвёз мешок с золотыми монетами в ближайший пункт полиции. Там таксист сообщил правоохранителям адрес предполагаемой жертвы мошенников. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

«Золотой Запас»

11 апреля 61-летней пенсионерке позвонили в первый раз. Мужчина в трубке сказал, что в их многоэтажке готовится замена домофона, после чего попросил продиктовать код из СМС. Таким образом мошенники завладели аккаунтом женщины на «Госуслугах». Пенсионерка увидела, что с ее аккаунта оформлена странная доверенность, после чего она сменила пароль на портале. Ей снова позвонили мошенники и представились сотрудниками Роскомнадзора. Им пенсионерка рассказала о случившемся и об оформленной доверенности. Тогда мошенники запугали женщину тем, что по доверенности неизвестные могут перевести деньги на Украину.

«Золотой Запас»

«Мошенники запугали пенсионерку, что она якобы станет соучастницей преступлений против государства, в связи с чем ей необходимо задекларировать все денежные средства и драгоценности. Утром 11 апреля она передала 50 000 долларов и 27 000 евро (6 797 940 рублей) водителю».

Вечером этого же дня к Светлане приехал еще один курьер, уже за драгоценными металлами. Она передала ему 35 золотых монет «Георгий Победоносец» общей стоимостью 2 500 000 рублей. Водитель понял, что женщина стала жертвой мошенников, и отвез монеты в ближайший отдел полиции. Сотрудники полиции навестили пенсионерку и объяснили ей, что она попалась на уловки мошенников.

Монеты «Георгий Победоносец» — это инвестиционные золотые монеты. Вес одной монеты — около 8 г золота 999-й пробы, а стоимость — около 77 000 рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве полиция задержала 25-летнего жителя Самары, который работал курьером у телефонных мошенников и забрал у обманутых россиян 3,5 млн рублей.