Донецк, 18 апреля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Российские военные освободили населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Освобожден населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что это произошло благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Преображенка в ДНР. 16 апреля российские войска освободили село Калиново в том же регионе.

Кроме того, в течение предыдущей недели российские войска взяли под контроль населенные пункты Басовка и Журавка в Сумской области и освободили село Гуево в Курской области, а также села Катериновка и Елизаветовка в ДНР.