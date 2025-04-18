Москва, 18 апреля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что австрийский Raiffeisen Bank приостановил продажу дочернего филиала в России.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Насколько я понимаю, там в материнской группе, в материнской компании уже было опровержение на этот счет. Нам ничего не известно», — заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что банк продолжает функционировать в России.

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