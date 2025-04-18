Москва, 18 апреля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. «Сбер» начал внедрять искусственный интеллект (ИИ) в процесс принятия кредитных решений по проектному финансированию для застройщиков в конце 2023 года. С этого момента Al-банк одобрил более 1,4 трлн рублей на проекты строительства жилой недвижимости.

Пресс-служба «Сбера»

Благодаря использованию ИИ «Сбер» выдает коммерческое предложение по типовым сделкам финансирования жилья за один день. После этого, если клиента устраивают условия, он может предоставить документы. Одобрение происходит за три-пять дней.

Пресс-служба «Сбера»

«Сегодня AI умеет формировать предложения даже по таким сложным продуктам, как бридж-кредиты и проектное финансирование. Кредитами, одобренными с применением AI, уже воспользовались более 700 застройщиков жилой недвижимости — они получили на свои проекты финансирование в размере 1,4 триллиона рублей. Мы продолжаем этот трек, и скоро у нас появится AI-сервис, который будет помогать предпринимателям с заполнением заявки на кредит», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Пресс-служба «Сбера»

Он подчеркнул, что «Сбер» много инвестирует в развитие ИИ. Внедрение Al помогает банку создавать продукты и решения для экономии времени клиентов.