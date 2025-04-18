Москва, 18 апреля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. У президента РФ Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с американским коллегой Дональдом Трампом, но такой разговор можно оперативно согласовать. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Скажем так, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга.

Песков также рассказал, что есть некоторые наработки по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Но впереди еще много работы по этому вопросу.

Как передавало ИА Регнум, Путин 11 апреля встретился с прибывшим в Москву спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и обсудил с ним ситуацию на Украине. Беседа длилась более четырех часов. Песков позже уточнил, что они не обсуждали подготовку к будущей встрече американского и российского лидеров.

После вступления Трампа в должность президента состоялись два телефонных разговора между ним и Путиным — 12 февраля и 18 марта. В ходе последних переговоров российский лидер назвал ключевым условием мирного урегулирования на Украине прекращение любой иностранной военной помощи киевскому режиму.