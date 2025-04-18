Кремль рассказал о послании Путина верховному лидеру Ирана
Песков заявил, что Путин передал добрые пожелания верховному лидеру Ирана
Москва, 18 апреля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин через министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи передал верховному лидеру республики аятолле Али Хаменеи добрые пожелания. Об этом 18 заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, конечно, безусловно, [Путин передал] через министра самые добрые пожелания и также субстантивное послание для верховного руководителя», — рассказал Песков.
Аракчи 17 апреля передал президенту России письменное сообщение от аятоллы Хаменеи.
Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в Кремле Путин встретился с Аракчи. По ее итогам глава МИД Ирана рассказал, что переговоры прошли очень хорошо и что удалось обсудить практически все важные вопросы. В частности, иранский гость проинформировал российского лидера о состоявшихся переговорах между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана.
Песков 16 апреля отмечал, что Москва готова всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы дипломатическим путем.