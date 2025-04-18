Москва, 18 апреля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин через министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи передал верховному лидеру республики аятолле Али Хаменеи добрые пожелания. Об этом 18 заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и посол Ирана в РФ Казем Джалали (слева направо) во время встречи

«Да, конечно, безусловно, [Путин передал] через министра самые добрые пожелания и также субстантивное послание для верховного руководителя», — рассказал Песков.

Аракчи 17 апреля передал президенту России письменное сообщение от аятоллы Хаменеи.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в Кремле Путин встретился с Аракчи. По ее итогам глава МИД Ирана рассказал, что переговоры прошли очень хорошо и что удалось обсудить практически все важные вопросы. В частности, иранский гость проинформировал российского лидера о состоявшихся переговорах между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана.

Песков 16 апреля отмечал, что Москва готова всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы дипломатическим путем.