Москва, 18 апреля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Европа не озвучивает никаких призывов к миру на Украине, а, наоборот, говорит о милитаризации. Об этом 18 апреля журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине.

«Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть наоборот призывы к дальнейшей милитаризации, милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее», — отметил Песков.

17 апреля Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провели встречис президентом Франции Эммануэлем Макроном, советником британского премьера по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и руководителем офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андреем Ермаком. В Елисейском дворце назвали встречу «конструктивной и способствующей сближению позиций сторон».

Европа при этом продолжает делать шаг в сторону эскалации конфликта, оказывая военную помощь Украине. 1 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделит Украине еще свыше 11 млрд евро военной помощи до 2029 года включительно. 26 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна окажет Украине дополнительную военную поддержку в размере 2 млрд евро.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации на Украине, а также возможности прийти к дипломатическому урегулированию кризиса является полная остановка иностранной военной помощи Киеву.