Москва, 18 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. В Кремле встречают Пасху так же, как и все православные. Об этом 18 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков.

Александр Полегенько/РИА Новости

«Как все православные встречают, так и мы встречаем. Но вряд ли это должно быть темой для нашего с вами общения», — ответил он на вопрос о том, как в Кремле готовятся к великому празднику.

Представитель Кремля добавил, что в этот день все православные соблюдают соответствующие традиции.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Фонд Андрея Первозванного сообщил, что Благодатный огонь будет доставлен в города приграничных областей России, включая Курск, Брянск, Белгород. В Москве огонь доставят в 15 храмов, все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

Фонд Андрея Первозванного традиционно организует принесение в Россию Благодатного огня. Огонь выносят из Гроба Господня в Иерусалиме на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова. Изнесение Благодатного огня из Кувуклии символизирует выход из Гроба воскресшего Иисуса Христа.