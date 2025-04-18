Москва, 18 апреля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по истечении срока действия моратория на удары по энергообъектам Украины не давал новых указаний. Об этом 18 апреля журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Месяц, действительно, истек, но в настоящий момент никаких иных указаний Верховного главнокомандующего, президента Путина, не было», — подчеркнул он.

При этом представитель Кремля отметил, что мораторий на удары по объектам энергетики можно назвать определенным прогрессом в украинском урегулировании. Он подчеркнул, что РФ придерживалась его, в отличие от Украины.

«Определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений», — заключил Песков.

18 марта Путин согласился с инициативой американского коллеги Дональда Трампа о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре между РФ и Украиной на 30 дней. Российские военные незамедлительно выполнили соответствующий приказ Верховного главнокомандующего, обезвредив семь своих беспилотников, направлявшихся для ударов по энергообъектам Николаевской области.

Несмотря на публичное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о поддержке моратория, уже в ночь на 19 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае. Они также продолжили систематические атаки на российскую энергосистему.

Только за 17 апреля ВСУ нанесли десять ударов по объектам энергетической инфраструктуры в семи регионах России. Были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.

По состоянию на 15 апреля ВСУ порядка 100 раз нарушили мораторий. Удары по российским энергообъектам украинские формирования наносят ежедневно. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник уточнил, что только за неделю, с 7 по 13 апреля, ВСУ 38 раз преднамеренно ударили по энергообъектам РФ.

При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия в полном объеме выполняет мораторий на удары по энергообъектам на Украине. Глава СВР отметил, что Украина стремится продолжать вооруженный конфликт.

Также директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия передает США все сведения о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны киевского режима.