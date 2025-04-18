Москва, 18 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. России и США предстоит еще много обсуждений в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил 18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать… Наработки есть, но впереди еще много сложных обсуждений», — рассказал он в ходе брифинга.

По его словам прогресс в переговорах с американской стороной связан с мораторием на удары по энергообъектам. Россия продолжает придерживаться этого моратория, чего нельзя сказать о киевском режиме, почеркнул представитель Кремля.

Ранее в тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта, если не появятся явные признаки возможного заключения сделки. Он подчеркнул, что Белый дом не готов тратить на посредничество между Москвой и Киевом недели и месяцы. Уточняется, что, в случае невозможности разрешить конфликт миром, США будут «двигаться дальше».

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти российские законные интересы в сфере безопасности. Российский лидер также согласился с инициативой своего коллеги о взаимном прекращении между Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин сразу же отдал военным соответствующее распоряжение, после чего ВС РФ сбили семь собственных дронов, выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако украинские формирования ночью 19 марта нанесли удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. После этого Киев продолжил ежедневно атаковать российские энергообъекты. По данным на 12 апреля Украина уже более 60 раз нарушила мораторий.

Песков на фоне атак на российские энергообъекты указал на то, что Киев этим подтверждает свою недоговороспособность и полную потерю контроля над процессами в стране, включая действия своих вооруженных сил. Кроме того, Москва уже передала помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список критических объектов, которые атаковала Украина в период действия 30-дневного моратория.