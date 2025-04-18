Москва, 18 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Россия отрыта для диалога по Украине. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что тема украинского урегулирования непростая и контакты по ней идут достаточно сложные.

«Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога», — заявил Песков.

Переговоры продолжаются, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что рассчитывает получить от Москвы ответ по возможному перемирию на Украине уже на этой неделе. Американский лидер добавил, что перемирие приближается.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если Вашингтон не увидит признаков возможного заключения договоренности по урегулированию конфликта на Украине, США выйдут из переговорного процесса. По его словам, недели и месяцы США на посредничество между Москвой и Киевом тратить не готовы.

Песков, комментируя это высказывание, напомнил о сложности урегулирования ситуации на Украине. Особенно с учетом несоблюдения Киевом договоренностей по мораторию на удары по объектам энергетики.