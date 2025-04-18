Москва, 18 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Начальник 27-го Центрального НИИ Минобороны России Андрей Протасов обвиняется во взятках в особо крупном размере. Об этом 18 апреля сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Андрей Протасов

Как установили следователи, в течение десяти лет, начиная с 2014 года, НИИ выполнял многомиллионные контракты с государственным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Протасов отвечал за создание инициативной научной группы, которой устанавливались выплаты стимулирующего характера.

«В период 2020–2025 годов Протасов получил от сотрудников института взятки в крупных и особо крупных размерах за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат, а также общее покровительство по службе», — сообщили в СК РФ.

Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размере»). Суд избрал Протасову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля суд в Москве вынес приговор фигуранту другого уголовного дела о взятках в особо крупном размере — бывшему заместителю начальника Генерального штаба Вадиму Шамарину. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима. У мужчины по решению суда конфисковали имущество на сумму 36 млн рублей.

Как установил суд, Шамарин получил взятки в период с 2019 по 2023 год. Деньги ему передали гендиректор пермского телефонного завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина. Это было вознаграждение за увеличение объема поставок и стоимости устройств связи в рамках госконтрактов Минобороны РФ.