Филиппо рассказал, как Макрона унизили на встрече в Париже
Филиппо заявил, что представители Трампа унизили Макрона на переговорах в Париже
Париж, 18 апреля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Представители Соединенных Штатов Америки унизили президента Франции Эммануэля Макрона во время переговоров по Украине в Париже. Об этом 18 апреля заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Global Look Press/Lionel Urman/Keystone Press Agency
президент Франции Эммануэль Макрон
«На самом деле вчерашний день был для него (Макрона. — Прим. ред.) очень унизительным», — написал он в социальной сети Х.
Филиппо уточнил, что члены американской делегации преподали французскому лидеру «урок мира в центре Парижа».
17 апреля во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины.
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