Париж, 18 апреля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Представители Соединенных Штатов Америки унизили президента Франции Эммануэля Макрона во время переговоров по Украине в Париже. Об этом 18 апреля заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press/Lionel Urman/Keystone Press Agency президент Франции Эммануэль Макрон

«На самом деле вчерашний день был для него (Макрона. — Прим. ред.) очень унизительным», — написал он в социальной сети Х.

Филиппо уточнил, что члены американской делегации преподали французскому лидеру «урок мира в центре Парижа».

17 апреля во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины.

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