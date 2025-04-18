Вашингтон, 18 апреля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Евросоюз должен принимать участие в переговорах по мирному урегулированию на Украине. Об этом 18 апреля заявил госсекретарь США Марко Рубио.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, если вопрос о снятии санкций против России войдет в условия сделки по мирному урегулированию, то это произойдет благодаря вовлеченности ЕС в переговорный процесс.

«Часть санкций против России… которые ввел ЕС, мы не можем их отменить», — добавил он в беседе с журналистами по итогам переговоров в Париже.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС начали обсуждать очередной, 17-й пакет антироссийских санкций. Она напомнила, что ранее Брюссель согласовал 16-й санкционный пакет для «сохранения давления» на Москву. Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал ввести самые тяжелые санкции против России, чтобы задушить экономику страны и помешать подкреплять свои военные усилия.

Однако 17 апреля агентство Reuters заявило, что европейские чиновники отказались от планов ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС в 17-м пакете ограничительных мер. Уточняется, что причиной стало желание оказать давление на США в ходе переговоров по смягчению торговых тарифов, а также сохранить диверсифицированный импорт.

18 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад ввел против России уже 28 595 санкций, и призвал в дальнейшем не рассчитывать на ослабление давления на экономику страны. При этом российский лидер указал, что, вопреки ограничениям со стороны недружественных стран, российская экономика демонстрирует рост.