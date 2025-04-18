Кишинёв, 18 апреля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу назвал цинизмом срыв властями страны поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнем в Иерусалим.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«Власть, которая занимается такой мерзостью, теряет не просто легитимность — она теряет человеческое лицо. Вы предаёте страну, людей, заигрываете с внешними кукловодами и переходите все красные линии», — заявил Лунгу.

Он добавил, что власти Молдавии превратили религию в политическое оружие.

17 апреля правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископа Маркелла, который оказался в опале за выступления в защиту Русской православной церкви (РПЦ). Священник рассказал, что его дважды обыскали, после чего выдали протокол о том, что ничего подозрительного не нашли. При этом паспорта ему и сопровождающим вернули только через 30 минут после вылета самолета.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда заявил, что срыв властями Молдавии поездки архиепископа Маркелла является вопиющим решением. Он предположил, что эти действия могли совершить по указу советников молдавских властей, далеких от христианства, которые таким образом хотели решить какую-то политическую задачу.

15 апреля Фонд Андрея Первозванного сообщил, что Благодатный огонь будет доставлен в города приграничных областей России, включая Курск, Брянск, Белгород.

Фонд Андрея Первозванного традиционно организует принесение в Россию Благодатного огня. Огонь выносят из Гроба Господня в Иерусалиме на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова. Изнесение Благодатного огня из Кувуклии символизирует выход из Гроба воскресшего Иисуса Христа.