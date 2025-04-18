Москва, 18 апреля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Мошенники часто используют фальшивые мобильные приложения, которые копируют внешний вид приложений популярных брендов. Об этом предупредили на сайте «Банки. ру», ссылаясь на пресс-службу Сбербанка.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперты по кибербезопасности призвали к бдительности и рассказали о признаках, которые помогут выявить приложения-двойники.

«Один из них — требование оформить платную подписку для доступа к программе. Как правило, платная подписка предлагается со скидкой по акции с ограниченным временем», — говорится в сообщении.

Ограничение времени на принятие решения, чтобы не дать пользователю подумать, часто используется мошенниками. Также нужно насторожиться при просьбе поставить оценку приложению сразу после скачивания, этот прием используют для накрутки рейтинга фальшивкам.

Кроме того, нужно обращать внимание на негативные комментарии пользователей к приложению, признаками подделки являются ошибки в его описании и всплывающая реклама. Нужно быть внимательным, если программа при скачивании запрашивает права администратора. Не рекомендуется скачивать неизвестные файлы по ссылкам, присланным по почте, через мессенджер, соцсети или СМС.

Как передавало ИА Регнум, ранее жителей России предупредили о рассылках мошенниками писем о якобы взломе аккаунта на портале «Госуслуги». При этом название сервиса указывают раздельно, Gos uslugi, а не слитно, как на официальном сайте. Пользователям также присылают телефон якобы службы поддержки и просят срочно позвонить по нему.

МВД России также предупредило, что мошенники могут обманом убедить жертву установить приложение с вредоносной программой. Часто эта схема начинается с просьбы поставить лайки в соцсетях за вознаграждение. Также это может быть приложение, якобы следящее за физической активностью пользователя, которое просит ввести личные данные. Ведомство призвало скачивать приложения только из проверенных источников.