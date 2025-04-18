Москва, 18 апреля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. На российских месторождениях находится до 45% всех запасов алмазов в мире, при этом более 80% запасов РФ содержатся на Дальнем Востоке. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Минприроды России.

ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов

В ведомстве уточнили, что всего на территории страны 81 месторождение алмазов с общими запасами 982,4 млн карат. Также в России есть еще 39 техногенных (образованных из отвалов добычи полезных ископаемых) месторождений с запасами алмазов еще 25,8 тыс. карат.

«Свыше 80% всех запасов природных алмазов страны находятся на Дальнем Востоке, в Якутии. Почти 20% — на северо-западе, в Архангельской области. В Сибири и в Приволжском федеральном округе известны только россыпные месторождения», — привело ведомство слова главы Минприроды Александра Козлова.

В министерстве добавили, что три самых крупных месторождения расположены в Якутии. Всего в стране недры используются по 135 лицензиям, по которым разрешены изучение, разведка и добыча алмазов.

«Подготавливаются к освоению 14 месторождений алмазов. На одном из них, коренном месторождении тело Майское в Якутии, планируется начать добычу уже в 2025 году», — добавили в Минприроды.

9 сентября прошлого года на месторождении Эбелях в Якутии добыли особо крупный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата. Это второй алмаз с рекордным весом (1 карат равен 0,2 грамма), добытый в России менее чем за год. В сентябре 2023 года на месторождении Эбелях нашли кристалл весом 390,7 карата.