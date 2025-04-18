Москва, 18 апреля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. 1 июня открывается новый сезон проекта «Лето в Москве». Он объединит столичных предпринимателей, которые смогут представить свои товары и услуги на более чем 250 площадках в разных районах города. Как стать партнером фестиваля и какие выгоды от этого можно получить, представителям малого бизнеса рассказали на деловой встрече в Агентстве креативных индустрий.

mos.ru Проект «Лето в Москве»

Поддержать московский бизнес

Стартовавший в прошлом году фестиваль «Лето в Москве» стал очень популярным среди горожан и туристов. Свыше 38 миллионов человек присоединились к тематическим, гастрономическим, спортивным, культурным и благотворительным мероприятиям в разных округах и районах столицы. В этом году москвичей ждет новый сезон проекта. Организаторы подготовят более 250 площадок в городских парках, скверах, на бульварах, площадях, речных вокзалах и даже в бассейнах. Как и в прошлом году, участниками фестиваля станут представители малого бизнеса.

«Наша цель — достичь в этом году еще большего масштаба мероприятия вместе с городскими предпринимателями. При этом мы рассматриваем самые разные форматы партнерства: бизнес может представить свои бренды на площадках проекта или же на территории своих организаций, подготовив для посетителей специальные условия и предложения», — отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

mos.ru Проект «Лето в Москве»

Предпринимателям предлагают провести мастер-классы, лекции или тренировки, занять уличные торговые площадки и поучаствовать в конкурсе по сезонному оформлению фасадов и витрин своих компаний. Те бизнесмены, кто хочет работать на своей территории, могут стать частью спецпроекта «Время возможностей». Для этого нужно подготовить для москвичей и туристов сезонные акции, бонусы, подарки или предложить хорошие скидки. Взамен московский бизнес получит бесплатную рекламу, доступ к сервисам по продвижению своих товаров и услуг, освещение в СМИ и соцсетях, а 100 самых активных по итогам сезона предпринимателей поощрят пакетом предложений по продвижению бренда от компаний VK и «Яндекс».

«Зарегистрировавшись в проекте «Лето в Москве», предприниматели станут участниками портала RUSSPASS, получат пакет партнерских предложений от города «Бизнес-бокс», размещение на сервисе «Яндекс. Карты» и 2ГИС, а также персональный QR-код, с помощью которого смогут отслеживать трафик клиентов и отзывы о своей компании», — подчеркнул заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Дерюгин.

mos.ru Проект «Лето в Москве» в Нагатинском затоне

Участником нового сезона проекта «Лето в Москве» станет лицензированный инструктор фитнес-программы «Зумба» в России Юлия Давыдова. В прошлом году мастер-классы её команды объединили свыше семи тысяч жителей и гостей столицы.

«Фитнес должен быть доступным, простым и эффективным, поэтому «Зумба» привлекает огромное количество людей. Во время фестиваля кто-то приходил на мастер-классы целенаправленно, а кого-то привлекала музыка, он заглядывал на площадку — и оставался до конца. Так благодаря «Лету в Москве» наши инструкторы получили новых клиентов, и мы надеемся на такой же успех в этом году», — поделилась она.

mos.ru Сцена проекта «Лето в Москве» на Южном речном вокзале

Городской маркет и продвижение бренда

В новом сезоне будет работать и маркет проекта «Сделано в Москве». Он охватит 14 городских площадок, включая флагманскую на Болотной площади. В арт-павильонах предприниматели представят одежду, косметику, чай, сладости, украшения, предметы декора, игрушки, книги, спортивные бренды и товары для животных. Чтобы стать участником проекта, нужно подать заявку в личном кабинете на официальном сайте. Насколько эффективна такая поддержка со стороны города, рассказали основатели бренда «Птенчики» Кирилл Лиханов и Алина Шандрук. В 2018 году супруги запустили производство мемори-боксов. Эти коробочки из 24 предметов предназначены сохранять теплые моменты и семейные истории. Позже к ним добавились книги воспоминаний и другая продукция.

«Наш магазин работает в онлайне, но этого недостаточно: людям важно увидеть и потрогать то, что мы предлагаем. И здесь очень помог проект «Сделано в Москве». За время участия в фестивалях «Москва-2030» и «Зима в Москве» мы выручили больше 2,5 миллиона рублей и увидели возросший интерес к нашей продукции. Это и огромное количество отметок в социальных сетях, и новые подписчики, и кратный рост прямых заходов на сайт, которые потом конвертировались в продажи. А главное — мы почувствовали настоящую заботу со стороны города», — считают супруги-предприниматели.

Городские фестивали привлекают как представителей малого бизнеса, так и очень крупных игроков рынка, таких как Wildberries&Russ. В этом году маркетплейс окажет проекту рекламную поддержку и проанонсирует его на своих фирменных медиаэкранах.

mos.ru Спектакль в рамках проекта «Лето в Москве»

«Мы хотим, чтобы каждый москвич и гость столицы узнал, что в городе проходит такой классный фестиваль. Кроме того, наша компания организует на площадках «Лета в Москве» особые зоны с уличными экранами — вайбовые пространства, в которых смогут отдохнуть все желающие», — рассказала представитель Wildberries&Russ Юлия Полетаева.

Чтобы стать партнером проекта «Лето в Москве» и получить экспертные консультации по продвижению своего бренда на фестивале, нужно отправить заявку на электронную почту проекта.