Санкт-Петербург, 18 апреля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге женщина умерла сразу после увольнения с завода. Об этом 18 апреля заявил Telegram-канал «Mash на Мойке».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сотрудница Кировского завода скончалась сразу же после написания заявления на увольнение», — говорится в материале.

Отмечается, что погибшей было 58 лет и на работу она пришла в нетрезвом состоянии. Об этом узнало руководство завода, и женщине пришлось написать заявление на увольнение по собственному желанию. Затем она зашла в уборную и спустя время, по данным издания, ее обнаружили без признаков жизни.

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